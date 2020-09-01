Новая школа открылась в Завьяловском районе

Она находится в селе Постол.

Завьялово. Удмуртия. Новая школа на 160 мест открылась в селе Постол Завьяловского района. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В образовательном учреждении 11 классов. Всего учащихся 145 человек, из них 16 первоклассников и 6 будущих выпускников. В школе есть кабинеты химии, физики, технологии, иностранного языка, ОБЖ, а также информационный центр (кабинет информатики с библиотекой), медицинский блок, столовая и спортзал. Обучением ребят занимаются 18 педагогов.

В учебных классах установили интерактивные панели и другую современную технику. Некоторые аудитории оснащены 3D-принтерами. Для маломобильных групп предусмотрели пандус на входе в здание и лифт, оборудованные туалеты и раздевалки.

На территории школы есть стадион с прорезиненными беговыми дорожками, волейбольно-баскетбольная площадка и спортивный городок. Планируется, что в учебном учреждении откроются классы естественнонаучного и медицинского профилей.

Отметим, что старому деревянному зданию было более 70 лет. Строительство нового образовательного учреждения завершилось в 2019 году. На это выделили 243 млн рублей. Из них 217 млн рублей было направлено из средств федерального бюджета.

Позже в эту школу смогут ходить дети из других населенных пунктов. В октябре 2020 года отремонтируют дорогу от трассы Ижевск-Ува до Постола, а также тротуары в селе.

Добавим, что в Постоле в 2021 году планируется сдать детский сад на 60 мест. В целом по Завьяловскому району в 2020 году откроется еще 7 дошкольных учреждений.

«Район меняется, и сделать нам предстоит еще очень много. Все основные болевые точки мы с вами знаем и будем вместе над ними работать», — отметил Александр Бречалов.

Напомним, что 1 сентября 2020 года в Ижевске открылась новая школа №20. В учреждении представлены три профиля образования — информационно-технологическое, физико-математическое и оборонно-спортивное.