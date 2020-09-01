Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поздравил школьников с Днем знаний

В новой школе № 20 будут учиться около 1000 ребят из привокзального района.

Ижевск. Удмуртия. В привокзальном районе Ижевска 1 сентября открылась новая школа № 20, построенная по нацпроекту «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным. В праздничной линейке, посвящённой Дню знаний, принял участие глава города Олег Бекмеметьев.

«Сегодня замечательный день и долгожданное событие. Я искренне рад за ребят, которые здесь учатся, — в районе железнодорожного вокзала появилось современное и высокотехнологичное школьное здание, укомплектованное учебным оборудованием, которого пока нет ни в одной другой школе города. Уверен, что наши дети достойны учиться в таких условиях», — отметил Олег Бекмеметьев.

Он подчеркнул, что сегодняшняя школа № 20 — это интерактивные панели, мобильные компьютерные классы, лаборатории для практических занятий по физике, химии, биологии, лингафонный кабинет, медиатека, оборудование для робототехники, конструирования, 3D-моделирования, типография. Мастерские обеспечены токарными, фрезерными станками, швейными машинками. Почти 147 млн рублей направлены на оснащение кабинетов — закупку учебного оборудования, техники, станков.

В учреждении представлены три профиля образования — информационно-технологическое, физико-математическое и оборонно-спортивное. Большое внимание уделяется техническим наукам — школе присвоено имя легендарного оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова, чтобы растить новых талантливых конструкторов. Набран единственный в России профильный класс «РЖД», созданный совместно с Горьковской железной дорогой.

«У наших ребят появилась возможность учиться в таких условиях, о которых многие пока только мечтают. Самое главное — мы готовы всем этим делиться. Здесь смогут заниматься школьники города, участвующие в проектах «Городская инженерная школа», «Образовательная среда «Купол» и других», — рассказал директор школы № 20 Александр Кудрявцев.