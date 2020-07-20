Наивысший балл на ЕГЭ по русскому языку получили девять выпускников из Удмуртии

Всего экзамен сдавали более 4 тыс. человек.





Ижевск. Удмуртия. Выпускница из Удмуртии сдала ЕГЭ на 100 баллов по двум предметам. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртской Республики.

Результаты единого госэкзамена поступили в республику 18 июля.

Наивысшие баллы по русскому языку и информатике получила выпускница Республиканского лицея-интерната села Италмас Ольга Шишкина.

100 баллов по русскому получили ещё восемь человек. Это выпускники ижевской гимназии № 56 и школы №35, Балезинской школы №1, Малокалмашинской школы Каракулинсского района, Кизнерской школы №1, Увинской школы №2, школы №6 Воткинска и школы №7 Сарапула.

Напомним, что имена первых стобалльников в Удмуртии стали известны 15 июля.