Итоговое собеседование по русскому языку пройдут почти 17 тыс девятиклассников Удмуртии

Школьникам нужно выполнить четыре задания.

Ижевск. Удмуртия. Итоговое собеседование по русскому языку в этом году пройдут 16619 девятиклассников Удмуртии. Экзамен состоится 12 февраля, сообщает пресс-служба Минобразования республики.

Отметим, собеседование является условием допуска к итоговой аттестации. Ученикам предстоит прочитать текст вслух, пересказать его, провести монолог по одной из тем и диалог с экзаменатором. На это отводится 15 минут.

По результатам школьник получит либо «зачет» либо «незачет». Результаты объявят до 17 февраля. Собеседование можно будет пройти в дополнительные сроки – 11 марта и 18 мая.

Напомним, впервые такой экзамен среди девятиклассников прошел в 2019 году.