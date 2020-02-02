Школьники из Ижевска отметят в Волгограде годовщину Победы в Сталинградской битве

Памятную дату отмечают 2 февраля.

Ижевск. Удмуртия. Более 40 ижевских школьников отметят в Волгограде 77-ю годовщину Победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртии.

45 учеников ижевских школ – туристы, краеведы, историки и курсанты, отправились в Волгоград, где 2 февраля пройдут памятные мероприятия, посвящённые годовщине победы советских войск в Сталинграде.

Ребят ждёт насыщенная программа и участие в круглом столе, где они обсудят перспективы межрегионального образовательного туризма. В пресс-службе министерства отметили, что в 2020 году проходит проект «Открытая Удмуртия», который посвящён событиям Великой Отечественной войны. Ижевские школьники будут выезжать на места воинской славы и встречаться со своими сверстниками, также увлечёнными историей.