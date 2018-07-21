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В Глазове сдали спортивный корпус физико-математического лицея

11:00, 21 июля, 2018
Дарья Снидкова
11:00, 21 июля, 2018
Дарья Снидкова
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#дети\n#образование\n#бюджет\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школа
Фото: pixabay.com
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Его открытие состоится 1 сентября.


Глазов. Удмуртия. В Глазове завершилось строительство спортивного корпуса физико-математического лицея. Его в ходе рабочей поездки посетил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Строительство двухэтажного корпуса началось еще несколько лет назад, но в 2016 году работы «заморозили» из-за недостатка финансирования. Тогда стоимость проекта оценивали в 59 млн рублей, профинансирован он был только наполовину.

В 2017 году из резервного фонда Президента России на спортзал было выделено около 27 млн рублей. Недостающие 32 млн выделил региональный бюджет. Эти деньги дали возможность достроить здание. Сейчас там располагаются спортзал, мастерские и лаборатории школьного технопарка.

Четыре лаборатории лицея будут развиваться в рамках проекта «Школьных технопарк». Они рассчитаны на посещения всех учащихся школ – это порядка 10 тыс. человек.

11:00, 21 июля, 2018
Дарья Снидкова
444
0
#дети\n#образование\n#бюджет\n#Глазов\n#Удмуртия\n#школа

 

 

 


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