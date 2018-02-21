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Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia пройдет в Удмуртии с 1 по 4 марта

17:40, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
17:40, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1024
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#компетенция
Фото: flickr.com
1024
0

В нем примут участие более 150 студентов колледжей и техникумов республики.

Ижевск. Удмуртия. Третий Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia пройдет в Удмуртии с 1 по 4 марта. В нем примут участие более 150 студентов колледжей и техникумов республики.

Чемпионат пройдет по 22 основным, 3 юниорским и одной презентационной компетенции. Все они реализуются на базе профессиональных образовательных организаций Ижевска, Глазова, Сарапула, Воткинска, Можги и Увы.

Среди ставших уже традиционными для нашего региона направлений, в этом году на базе «Техникума строительных технологий» впервые будет проведен ряд конкурсных испытаний по компетенции «Организация экскурсионных услуг». Одной из ключевых форм деятельности в развитии и совершенствовании сфер культуры и туризма в современных условиях является экскурсионная деятельность. Экскурсионные услуги, оказываемые исполнителем, должны соответствовать требованиям, установленным федеральными законами и нормативными документами, действующими в России. В данной компетенции проверяются навыки таких специалистов экскурсионной сферы, как организатор экскурсий и экскурсовод.

На сегодняшний день подано более 140 заявок для участия. 142 участника и 165 экспертов начали активную подготовку к чемпионату. Среди участников конкурса наиболее популярными стали такие компетенции как «Эксплуатация сельскохозяйственных машин» и «Сварочные технологии», куда было подано более 10 заявок.

В рамках чемпионата будут проведены круглые столы на такие темы как: «Рабочие кадры для передовых технологий в Удмуртской Республике», реализация программы временной занятости, как часть «профессионального лифта» студента профессиональной образовательной организации, повышение потенциала профессиональной образовательной организации как производителя кадровых ресурсов и другие.

3 марта в Доме дружбы народов Ижевска в рамках чемпионата состоится форум Приволжского федерального округа «Наставник». В рамках форума пройдет обучающий семинар «Наставничество в профобразовании – Национальная сборная», установочное совещание по проекту «Билет в будущее» и круглый стол «Трансляция кейсов наставничества в рамках программы «5000 мастеров». А также состоится церемония награждения победителей конкурса лучших практик.

WORLDSKILLS – это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Миссия WorldSkills - развитие профессиональных компетенций, повышение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.

17:40, 21 февраля, 2018
Георгий Поветкин
1024
0
#образование\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#студенты\n#компетенция

 

 

 

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