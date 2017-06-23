Удмуртия вошла в топ рейтинга регионов по итогам всероссийской олимпиады-2017

При составлении списка использовали только количество дипломов, но и их долю на 100 тыс. человек.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия вошла в тройку лидеров неофициального рейтинга регионов по итогам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников минувшего учебного года. Его составил сайт Olimpiada.ru.

При составлении рейтинга использовали не только количество дипломов, но и их долю на 100 тыс. человек. Стоит отметить, что в 2017 году на всероссийской олимпиаде школьников вручили 2231 диплом, это приблизительно 1,5 диплома на 100 тыс. населения России. Школьники Удмуртии получили 70 дипломов – 4,61 на 100 тыс. человек.

В Москве, занявшей первое место, этот показатель составил 6,6 (817 дипломов), в Мордовии, ставшей второй, - 5,94 (48 дипломов).

В числе аутсайдеров списка – Астрахань, Забайкальский край и Чеченская Республика. Школьники из этих регионов получили по 1 диплому.