Школьник из Ижевска стал победителем Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов

На конкурс поступило около 400 заявок и 300 работ.

Ижевск. Удмуртия. Десятиклассник из Ижевска Михаил Шевнин стал победителем XI Всероссийского конкурса научно-инновационных проектов. Как сообщают организаторы состязания, подросток разработал матрицу из вибромоторов, которая позволяет людям с ограниченными возможностями воспринимать информацию через вибрацию.

При кажущейся сложности устройство не требует длительного обучения. Жюри отметило, что себестоимость данной системы довольно низкая, что делает её конкурентоспособной.

«Серебро» конкурса досталось ученице 10 класса Марии Кожевниковой из Ростова-на-Дону. Ее разработка помогает в решении проблем по реабилитации пациентов после операции предстательной железы.

Максим Савинов из Москвы изобрел способ работы трансмиссии автомобиля, который объединяет лучшие характеристики различных типов коробок передач. Он стал в конкурсе третьим.

Стоит отметить, что на конкурс поступило около 400 заявок и 300 работ.