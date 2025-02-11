Воткинск. Удмуртия. В Удмуртии издадут книгу, посвящённую 85-летию музея Чайковского. Об этом «Сусанину» сообщили в пресс-службе музея-усадьбы П. И. Чайковского в Воткинске.

Издание книги планируется в октябре 2025 года. В ней будут представлены материалы с первых дней существования музея, а также различные документы, относящиеся к интересным моментам в жизни учреждения. Также в книге будут представлены воспоминания людей, принимавших активное участие в его создании и работе.

Помимо этого, в ноябре 2025 в музее Чайковского появится детская творческая лаборатория. Напомним, ранее здесь открылся мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» (0+). А в соседнем помещении появится творческая лаборатория, где дети смогут интерпретировать музыку в разных форматах, в том числе — театра, танца, лепки, графики и других.

«Подобные проекты арт-резиденций – это актуальная практика современной жизни регионов, но для взрослой аудитории. Удмуртия может стать первой, где на родине гения откроется лаборатория для юных талантов России», — рассказали в пресс-службе музея.