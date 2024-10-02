Рок-музыкант Александр Маршал побывал в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Советский и российский рок-музыкант Александр Маршал побывал в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

После экскурсии музыкант признался, что у него появились мурашки от увиденного. Что особенно важно, посещение этого музея было мечтой Александра Маршала, так как он хотел увидеть, как жил знаменитый композитор.

«Не могу поверить! Я счастливый человек! Побывать в доме великого композитора — это счастье!», — заявил Маршал.

Также он рассказал, что считает Петра Чайковского и Сергея Рахманинова очень «роковыми композиторами».

«Их музыку можно играть с тяжёлыми гитарами, и это звучит потрясающе», — поделился музыкант.