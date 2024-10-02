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Рок-музыкант Александр Маршал побывал в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске

10:00, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Рок-музыкант Александр Маршал побывал в музее-усадьбе Чайковского в Воткинске
10:00, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#Чайковский\n#музей
Фото: скриншот видео администрации Воткинска
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Он признался, что мечтал посетить дом композитора.

Воткинск. Удмуртия. Советский и российский рок-музыкант Александр Маршал побывал в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

После экскурсии музыкант признался, что у него появились мурашки от увиденного. Что особенно важно, посещение этого музея было мечтой Александра Маршала, так как он хотел увидеть, как жил знаменитый композитор. 

«Не могу поверить! Я счастливый человек! Побывать в доме великого композитора — это счастье!», — заявил Маршал. 

Также он рассказал, что считает Петра Чайковского и Сергея Рахманинова очень «роковыми композиторами». 

«Их музыку можно играть с тяжёлыми гитарами, и это звучит потрясающе», — поделился музыкант. 

10:00, 02 октября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
201
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Чайковский\n#музей