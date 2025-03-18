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В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Для экскурсоводов музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске сшили накидки и головные уборы под старину

16:00, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Для экскурсоводов музея-усадьбы Петра Чайковского в Воткинске сшили накидки и головные уборы под старину
16:00, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#одежда\n#музей
Источник фото: vk.com/tchaikovskyhome
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Одежду стилизовали под 19 век.

Воткинск. Удмуртия. Экскурсоводы усадьбы Петра Чайковского в Воткинске теперь гуляют по музею в зимних нарядах, стилизованных под 19 век. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте». 

Сшиты четыре комплекта верхней одежды, состоящих из накидки и головного убора. Над эскизами работала художник по костюмам театра и кино Альбина Аглямова. 

Она рассказала «Сусанину», что выбрала три разных вида накидки: бурнус — широкий и просторный плащ с капюшоном, салоп — широкая длинная накидка с прорезями для рук или широкими рукавами, мантилья — накидка без рукавов с прорезями, которая не закрывает голову. 

К двум накидкам также были предложены муфты — элемент теплой верхней одежды из меха или толстой ткани, внутрь которого прячут руки. 

В результате получились 4 усреднённых варианта верхней одежды. 

«Ранее я уже работала с музеем — делала платья, которые сейчас используются, поэтому знала этот набор и держала его в голове. Тогда я рисовала платья для семьи Чайковских, они подразумевались под конкретных персонажей, а здесь нужно было придумать одежду на разных людей. Это просто верхняя одежда, в ней нет конкретных образов», — пояснила Альбина Аглямова. 

Художник по костюмам рассказала, что перед началом работы посмотрела наряды, которые есть в музее, чтобы отталкиваться от них по цвету. В результате для комплектов зимней одежды были подобраны четыре универсальных цвета: молочный, бежевый, синий и бордовый. 

Новые образы экскурсоводов музея уже получили восторженные отзывы. 

«Очень красивые наряды! Спасибо большое за костюмы тем, кто их шил! Всё идеально. Даже шикарно! А барышни — красавицы!», — написала Вероника в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».  

Также комментаторы отметили, что, глядя на таких гидов, сразу хочется окунуться в атмосферу 19 века. 

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16:00, 18 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#одежда\n#музей