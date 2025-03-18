Воткинск. Удмуртия. Экскурсоводы усадьбы Петра Чайковского в Воткинске теперь гуляют по музею в зимних нарядах, стилизованных под 19 век. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Сшиты четыре комплекта верхней одежды, состоящих из накидки и головного убора. Над эскизами работала художник по костюмам театра и кино Альбина Аглямова.

Она рассказала «Сусанину», что выбрала три разных вида накидки: бурнус — широкий и просторный плащ с капюшоном, салоп — широкая длинная накидка с прорезями для рук или широкими рукавами, мантилья — накидка без рукавов с прорезями, которая не закрывает голову.

К двум накидкам также были предложены муфты — элемент теплой верхней одежды из меха или толстой ткани, внутрь которого прячут руки.

В результате получились 4 усреднённых варианта верхней одежды.

«Ранее я уже работала с музеем — делала платья, которые сейчас используются, поэтому знала этот набор и держала его в голове. Тогда я рисовала платья для семьи Чайковских, они подразумевались под конкретных персонажей, а здесь нужно было придумать одежду на разных людей. Это просто верхняя одежда, в ней нет конкретных образов», — пояснила Альбина Аглямова.

Художник по костюмам рассказала, что перед началом работы посмотрела наряды, которые есть в музее, чтобы отталкиваться от них по цвету. В результате для комплектов зимней одежды были подобраны четыре универсальных цвета: молочный, бежевый, синий и бордовый.

Новые образы экскурсоводов музея уже получили восторженные отзывы.

«Очень красивые наряды! Спасибо большое за костюмы тем, кто их шил! Всё идеально. Даже шикарно! А барышни — красавицы!», — написала Вероника в группе музея-усадьбы в соцсети «ВКонтакте».

Также комментаторы отметили, что, глядя на таких гидов, сразу хочется окунуться в атмосферу 19 века.