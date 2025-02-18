Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируется воссоздать купеческую улицу с макетами реальных и утраченных старинных построек. Об этом сообщается в группе проекта «Том Сойер Фест».

Мини-музей под открытым небом появится в 2025 году. Идею реализуют на средства Фонда президентских грантов.

Сейчас команда «Том Сойер Фест» ищет место, где создадут купеческую улицу. Необходима площадка с большой проходимостью, чтобы она привлекала как горожан, так и туристов.

«И таким местом у нас является наша красивая набережная реки Камы. На первом выходе мы присмотрелись к первой локации. Прикинули варианты реализации, оценили плюсы и минусы места. И продолжаем работу дальше!», — сообщают волонтёры проекта «Том Сойер Фест».