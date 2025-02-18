Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Симба, Алекс и Диего: львы на арене Цирка Удмуртии Лонгрид Стараемся услышать боль заказчика Лонгрид Новогодний марафон УК «Аргон 19» Лонгрид

В Сарапуле создадут улицу с макетами утраченных купеческих домов

11:00, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В Сарапуле создадут улицу с макетами утраченных купеческих домов
11:00, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музей\n#дома\n#история
Источник фото: vk.com/tsfsarapul
92
0

Сейчас ведётся поиск места для такого музея под открытым небом.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле планируется воссоздать купеческую улицу с макетами реальных и утраченных старинных построек. Об этом сообщается в группе проекта «Том Сойер Фест». 

Мини-музей под открытым небом появится в 2025 году. Идею реализуют на средства Фонда президентских грантов. 

Сейчас команда «Том Сойер Фест» ищет место, где создадут купеческую улицу. Необходима площадка с большой проходимостью, чтобы она привлекала как горожан, так и туристов. 

«И таким местом у нас является наша красивая набережная реки Камы. На первом выходе мы присмотрелись к первой локации. Прикинули варианты реализации, оценили плюсы и минусы места. И продолжаем работу дальше!», — сообщают волонтёры проекта «Том Сойер Фест». 

11:00, 18 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#музей\n#дома\n#история