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Ветряную мельницу 1912 года в Лудорвае начали ремонтировать

17:39, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Ветряную мельницу 1912 года в Лудорвае начали ремонтировать
17:39, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
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#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#музей
Источник фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики
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Последний раз на ней проводили работы в 2009 году.

Завьялово. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» начали ремонтировать ветряную мельницу 1912 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В связи с этим посещение экспозиции временно приостановлено.

Мельница была перевезена в музей из деревни Чем-Куюк Алнашского района. Как музейный объект она была открыта в 1996 году. Отмечается, что мельница является одной из шести действующих мельниц в России.

«Последний раз ремонтно-реставрационные работы на мельнице проводились в 2009 году. В настоящее время в целях сохранения объекта и его функциональности, а также обеспечения безопасности посетителей, требуются очередные капитальные ремонтные работы», – говорится в сообщении.

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17:39, 18 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
124
0
#Удмуртия\n#Завьяловский район\n#Лудорвай\n#музей