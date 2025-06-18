Завьялово. Удмуртия. В музее-заповеднике «Лудорвай» начали ремонтировать ветряную мельницу 1912 года постройки. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

В связи с этим посещение экспозиции временно приостановлено.

Мельница была перевезена в музей из деревни Чем-Куюк Алнашского района. Как музейный объект она была открыта в 1996 году. Отмечается, что мельница является одной из шести действующих мельниц в России.

«Последний раз ремонтно-реставрационные работы на мельнице проводились в 2009 году. В настоящее время в целях сохранения объекта и его функциональности, а также обеспечения безопасности посетителей, требуются очередные капитальные ремонтные работы», – говорится в сообщении.