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Выставку для незрячих и слабовидящих людей создают в Воткинске

10:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Выставку для незрячих и слабовидящих людей создают в Воткинске
10:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#экспонаты
Фото: пресс-служба администрации воткинска
11
0

На ней будут представлены макеты музейных экспонатов, архитектурных памятников и фотографии.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске создают выставку для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.  

Выставка откроется в конце сентября в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского. На ней будут собраны тактильные копии двух значимых музейных экспонатов и трёх архитектурных памятников города, которые входят в экскурсионную программу для незрячих и слабовидящих. 

Посетители смогут потрогать уменьшенные музей-усадьбу и Благовещенский собор, а также через свои пальцы «увидеть» фотографию семьи Чайковских и икону «Образ Пресвятой Девы Марии», под образом которой родился Пётр Чайковский. 

Все экспонаты изготавливаются в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт». 

Члены Всероссийского общества слепых Воткинска станут одними из первых посетителей этой экспозиции. 

10:00, 06 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
11
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#экспонаты