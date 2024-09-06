Выставку для незрячих и слабовидящих людей создают в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске создают выставку для незрячих и слабовидящих людей. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выставка откроется в конце сентября в Музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского. На ней будут собраны тактильные копии двух значимых музейных экспонатов и трёх архитектурных памятников города, которые входят в экскурсионную программу для незрячих и слабовидящих.

Посетители смогут потрогать уменьшенные музей-усадьбу и Благовещенский собор, а также через свои пальцы «увидеть» фотографию семьи Чайковских и икону «Образ Пресвятой Девы Марии», под образом которой родился Пётр Чайковский.

Все экспонаты изготавливаются в рамках грантового конкурса программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Члены Всероссийского общества слепых Воткинска станут одними из первых посетителей этой экспозиции.