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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Миссис ЮАР-2023 Палеса Матьеккане побывала в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске

12:30, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Миссис ЮАР-2023 Палеса Матьеккане побывала в музее-усадьбе Петра Чайковского в Воткинске
12:30, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#посетители\n#музей
Источник фото: vk.com/tchaikovskyhome
84
0

Девушка рассказала, что Россия стала ей вторым домом.

Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского в Воткинске посетила Миссис ЮАР-2023 Палеса Матьеккане. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте». 

Девушка приехала в Удмуртию, чтобы судить конкурсы «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+). А заодно она побывала в Воткинске и посетила экскурсию по дому Петра Чайковского. 

«Спасибо за возможность увидеть вашу прекрасную страну. Мы благодарны за ваш теплый прием. Эта страна стала моим вторым домом», — поделилась Палеса Матьеккане.  

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12:30, 03 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
84
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#посетители\n#музей