Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского в Воткинске посетила Миссис ЮАР-2023 Палеса Матьеккане. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

Девушка приехала в Удмуртию, чтобы судить конкурсы «Мисс и миссис ПФО» и «Миссис Удмуртия» (18+). А заодно она побывала в Воткинске и посетила экскурсию по дому Петра Чайковского.

«Спасибо за возможность увидеть вашу прекрасную страну. Мы благодарны за ваш теплый прием. Эта страна стала моим вторым домом», — поделилась Палеса Матьеккане.