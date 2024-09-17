Ижевскому мотоциклу марки «Иж» исполнилось 95 лет

Ижевск. Удмуртия. Ровно 95 лет назад из Ижевска в Москву выехали первые пять опытных моделей нового мотоцикла марки «Иж», собранных под руководством Петра Можарова. Об этом сообщает пресс-служба национального музея Удмуртской Республики.

Ижевские машины приняли участие во Втором Всесоюзном испытательном пробеге, который начался 17 сентября 1929 года. Мотоциклы должны были осилить сложную дорогу по осеннему бездорожью из Ижевска в Москву. Эту дату принято считать «днём рождения» марки.

«Этот пробег стал точкой отсчёта для ижевского мотоциклостроения и дал старт серийному, а позже и массовому производству», – рассказывается на странице музея «ВКонтакте».