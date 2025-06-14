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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Сарапуле открылась выставка «Спасённые сокровища. Письма в Сарапул» и барельеф

12:39, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
В Сарапуле открылась выставка «Спасённые сокровища. Письма в Сарапул» и барельеф
12:39, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
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#Сарапул\n#музей
Источник фото: Администрация Сарапула
8059
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Партнером выступил Государственный музей-заповедник «Петергоф».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском музее-заповеднике открылась выставка «Спасённые сокровища. Письма в Сарапул» (0+) и памятный барельеф музейным работникам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков. 

Выставка организована совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф», так как в годы войны в Сарапул из Ленинграда перевезли 90 000 музейных экспонатов. 

Мемориальный барельеф создал скульптор и народный художник России Владимир Суровцев. 

Выставка открыта до 28 сентября по адресу: ул. Первомайская, 68.

 

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12:39, 14 июня, 2025
Константин Ижболдин
журналист
8059
0
#Сарапул\n#музей