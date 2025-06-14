Сарапул. Удмуртия. В Сарапульском музее-заповеднике открылась выставка «Спасённые сокровища. Письма в Сарапул» (0+) и памятный барельеф музейным работникам-участникам Великой Отечественной войны. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава города Виктор Шестаков.

Выставка организована совместно с Государственным музеем-заповедником «Петергоф», так как в годы войны в Сарапул из Ленинграда перевезли 90 000 музейных экспонатов.

Мемориальный барельеф создал скульптор и народный художник России Владимир Суровцев.

Выставка открыта до 28 сентября по адресу: ул. Первомайская, 68.