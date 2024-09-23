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Потомок семьи Чайковских проведёт авторскую экскурсию в воткинском музее-усадьбе Петра Ильича

09:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Потомок семьи Чайковских проведёт авторскую экскурсию в воткинском музее-усадьбе Петра Ильича
09:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#история\n#Чайковский
Фото: vk.com/tchaikovskyhome
226
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Перед посетителями выступит Денис фон Мекк.

Воткинск. Удмуртия. В музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского пройдёт  экскурсия потомка композитора — Дениса фон Мекка (0+). Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска. 

Денис Андреевич фон Мекк является общественным деятелем, коллекционером, меценатом, потомком семей фон Мекк, Чайковских и Давыдовых. Он основал Международный благотворительный фонд имени Надежды Филаретовны фон Мекк.

Денис фон Мекк начнёт экскурсию по мемориальному дому 26 сентября в 13:00. Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. Чтобы попасть на экскурсию, нужно заранее зарегистрироваться

09:40, 23 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
226
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей\n#история\n#Чайковский