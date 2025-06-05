Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к ремонтно-восстановительным работам на Даче купца Барабанщикова, которая была построена в начале ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

В прошлом году Сарапульский музей-заповедник обрёл бывшую дачу Барабанщикова, где в скором времени планирует открыть «Музей дачного быта». Для этого там проводятся реставрационные работы.

«Дача Барабанщикова является образцом деревянного зодчества и памятником дачной архитектуры. Она занимает одно из центральных положений в ансамбле «Купеческих дач». В настоящее время здание проходит комплекс ремонтно-восстановительных работ», – говорится в сообщении.

Планируется проведение наружных и внутренних работ, а также озеленение и благоустройство парковой территории вокруг.