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Дачу купца Барабанщикова в Сарапуле начали реставрировать

10:24, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Дачу купца Барабанщикова в Сарапуле начали реставрировать
10:24, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
836
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Дача\n#культурное наследие\n#достопримечательности\n#музей
Источник фото: пресс-служба Сарапульского музея-заповедника
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Там планируют открыть «Музей дачного быта».

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле приступили к ремонтно-восстановительным работам на Даче купца Барабанщикова, которая была построена в начале ХХ века. Об этом сообщает пресс-служба Сарапульского музея-заповедника.

В прошлом году Сарапульский музей-заповедник обрёл бывшую дачу Барабанщикова, где в скором времени планирует открыть «Музей дачного быта». Для этого там проводятся реставрационные работы.

«Дача Барабанщикова является образцом деревянного зодчества и памятником дачной архитектуры. Она занимает одно из центральных положений в ансамбле «Купеческих дач». В настоящее время здание проходит комплекс ремонтно-восстановительных работ», – говорится в сообщении.

Планируется проведение наружных и внутренних работ, а также озеленение и благоустройство парковой территории вокруг.

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10:24, 05 июня, 2025
Роман Перевощиков
журналист
836
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#Дача\n#культурное наследие\n#достопримечательности\n#музей