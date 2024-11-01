Мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» откроется в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. В понедельник, 4 ноября, в музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске откроется мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» (0+). Как сообщает портал udmurt.ru, он станет первым в своём роде не только в республике, но и в стране.

Реализация проекта стала возможна благодаря победе учреждения в конкурсе «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Музей ориентирован на самых маленьких посетителей в возрасте от 3 до 10 лет и предоставляет им возможность познакомиться с миром классической музыки. Поскольку классическая музыка может показаться сложной для восприятия детьми, музей предлагает инновационный подход: в экспозиции музыка самого популярного балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» будет представлена через различные сенсорные способы. Юные посетители смогут не только слушать произведение, но и взаимодействовать с ним: «потрогать», ощутить запах и даже попробовать на вкус. Погружение в музыкальный мир будет проходить в увлекательной форме через путешествия, игры, квесты и иммерсивный театр.

Напомним, в 2025 году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского.