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Мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» откроется в Воткинске

08:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» откроется в Воткинске
08:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Воткинск\n#музеи\n#Пётр Ильич Чайковский
Источник фото: udmurt.ru
73
0

Он разместится в музее-усадьбе Чайковского и станет первым подобным в стране.

Воткинск. Удмуртия. В понедельник, 4 ноября, в музее-усадьбе П. И. Чайковского в Воткинске откроется мультисенсорный музей для детей «Щелкунчик» (0+). Как сообщает портал udmurt.ru, он станет первым в своём роде не только в республике, но и в стране.

Реализация проекта стала возможна благодаря победе учреждения в конкурсе «Музей 4.0» благотворительной программы «Музей без границ» Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Музей ориентирован на самых маленьких посетителей в возрасте от 3 до 10 лет и предоставляет им возможность познакомиться с миром классической музыки. Поскольку классическая музыка может показаться сложной для восприятия детьми, музей предлагает инновационный подход: в экспозиции музыка самого популярного балета П. И. Чайковского «Щелкунчик» будет представлена через различные сенсорные способы. Юные посетители смогут не только слушать произведение, но и взаимодействовать с ним: «потрогать», ощутить запах и даже попробовать на вкус. Погружение в музыкальный мир будет проходить в увлекательной форме через путешествия, игры, квесты и иммерсивный театр.

Напомним, в 2025 году исполняется 185 лет со дня рождения Петра Ильича Чайковского.

08:30, 01 ноября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
73
0
#Воткинск\n#музеи\n#Пётр Ильич Чайковский