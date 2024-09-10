Два иностранных композитора посетили музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске

Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского посетили иностранные композиторы. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На родину Чайковского приехали вьетнамский композитор До Хонг Куан и композитор из Азербайджана Туркар Гасымзаде. Для них сотрудники музея провели экскурсию по усадьбе, где жил известный русский композитор.

«Я очень счастлив был в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Пусть музыка великого композитора вечно звучит во всем мире и обогатит душу человека», — заявил До Хонг Куан после экскурсии.

Туркар Гасымзаде также оставил свой отзыв: «Love x only love from Baku, Azerbaijan» («С любовью x только с любовью из Баку, Азербайджана»).