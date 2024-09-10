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Два иностранных композитора посетили музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске

16:50, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Два иностранных композитора посетили музей-усадьбу Петра Чайковского в Воткинске
16:50, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Чайковский\n#музей\n#композиторы
Фото: vk.com/tchaikovskyhome
51
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После экскурсии они оставили отзывы.

Воткинск. Удмуртия. Музей-усадьбу Петра Ильича Чайковского посетили иностранные композиторы. Об этом сообщается в группе музея в соцсети «ВКонтакте».

На родину Чайковского приехали вьетнамский композитор До Хонг Куан и композитор из Азербайджана Туркар Гасымзаде. Для них сотрудники музея провели экскурсию по усадьбе, где жил известный русский композитор.

«Я очень счастлив был в музее-усадьбе Петра Ильича Чайковского в Воткинске. Пусть музыка великого композитора вечно звучит во всем мире и обогатит душу человека», — заявил До Хонг Куан после экскурсии.

Туркар Гасымзаде также оставил свой отзыв: «Love x only love from Baku, Azerbaijan» («С любовью x только с любовью из Баку, Азербайджана»). 

16:50, 10 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
51
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#Чайковский\n#музей\n#композиторы