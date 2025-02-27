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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Житель Удмуртии передал исправительной колонии 151 книгу из личной библиотеки

11:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Житель Удмуртии передал исправительной колонии 151 книгу из личной библиотеки
11:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Завьялово\n#Завьяловский район\n#колония\n#библиотека\n#осужденные\n#книги
Источник фото: пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике
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Среди них романы, энциклопедии, сборники стихов.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии житель Завьяловского района передал исправительной колонии №7 в селе Азино 151 книгу. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН России по Удмуртской Республике.

Книги были переданы на безвозмездной основе, среди них оказались художественные романы, сборники стихов и энциклопедии. После проверки сотрудниками колонии, книги разместили в библиотеке учреждения, в которой насчитывается более 4 тыс. экземпляров различной литературы.

По словам сотрудников колонии, заключённые любят проводить досуг за чтением книг.

«Большой популярностью среди осужденных пользуются познавательная литература, отечественная классика и поэзия», – рассказал начальник воспитательной службы ИК-7 Константин Петров.

Также сообщается, что сотрудники администрации колонии регулярно организуют для осуждённых книжные выставки, приуроченные к праздничным датам.

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11:30, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
129
0
#Завьялово\n#Завьяловский район\n#колония\n#библиотека\n#осужденные\n#книги