Книгу «Герои Удмуртии» презентовали в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске презентовали новую книгу «Герои Удмуртии» (16+). Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

В произведении собрано 90 историй о погибших участниках СВО из Удмуртии. Идейным вдохновителем стала мама одного из героев книги Светлана Матвеева.

«Мы пронесём память о наших героях через годы, а их отвага и честь станут примером для нашей молодёжи. Книга будет передана в семьи ребят, в их военные части, в школы и библиотеки», — написал глава. Дмитрий Чистяков также отметил, что планируется выпуск второго тома.

Презентация прошла 10 октября в Доме Дружбы народов Удмуртии.