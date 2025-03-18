Ижевск. Удмуртия. В Ижевске пройдёт встреча с автором романа «Теорема тишины» Дашей Сиротинской (16+). Об этом «Сусанину» сообщили в книжной лавке «Кузебай».

Автор — филолог, переводчик, член редколлегии журнала «Иностранная литература» (16+). «Теорема тишины» — роман-мистификация, утопия (или антиутопия), история об альтернативном мире. В 2023 году произведение было опубликовано как перевод одноимённой книги малоизвестного ирландского прозаика и поэта Александра Дэшли в журнале «Иностранная литература». По сюжету, главный герой строит дом глубоко в лесу, чтобы насладиться жизнью в одиночестве. Но у него ничего не выходит: постепенно в его замкнутый мир начинают проникать другие люди со своими представлениями о реальности.

После выхода текста в редакцию пришли два письма. Одно от Александра Дэшли (считавшегося умершим), в котором он утверждал, что не писал такого романа. Второе — от читателя, который недоумевал, почему в тексте ирландского автора встречаются понятия чисто российские — например, ряженка, филфак или «Газель» с арбузами. Тогда Даша Сиротинская призналась, что роман написала она и это был своеобразный эксперимент, задуманный совместно с журналом «Иностранная литература».

Так «Теорема тишины» стала одной из самых обсуждаемых мистификаций нашего времени. А потом выяснилось, что письма в редакцию — тоже дело рук писательницы. Теперь под настоящим именем автора книга вышла в Издательстве Ивана Лимбаха.

На встрече с автором можно будет узнать подробности работы над романом, попробовать на слух отдельные отрывки, сочинить новый жанр, к которому можно было бы отнести «Теорему тишины».

Модератором встречи станет литературовед и писатель Андрей Гоголев.

Встреча состоится в пятницу, 21 марта, в 19:00.

Место проведения: книжная лавка «Кузебай», улица Пушкинская, 276а.

Возрастное ограничение: 16+

Вход свободный.