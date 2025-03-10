Ижевск. Удмуртия. Эксперт рассказала, как вписать в жизнь ребёнка книги и чтение. Своим мнением она поделилась с «Известиями».

Специалист рекомендует начинать знакомство с книгами с самого раннего возраста, выбирая издания с тактильными вставками, подвижными элементами, музыкальным сопровождением и стихами. Кроме того, она советует сделать традицией семейные обсуждения прочитанных книг.

«Можно заранее подготовить вопросы, попросить ребенка ответить на них, а затем самим ответить на те же вопросы. Это поможет обменяться опытом между поколениями», — отметила эксперт.

Кроме того, она подчеркнула важность создания домашней библиотеки с красивыми книгами, которые приятно держать в руках, и обустройства уютного уголка для чтения с хорошим освещением.

«Прислушивайтесь к мнению ребенка. Выбирайте не только те книги, которые кажутся полезными или интересными вам, но и те, что нравятся ему, — даже если они кажутся вам несерьезными», — поделилась специалист.

Родителям советуют также показывать пример, самим увлекаясь чтением.