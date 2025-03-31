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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевская библиотека имени Некрасова получит более 3 тысяч новых книг

13:21, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевская библиотека имени Некрасова получит более 3 тысяч новых книг
13:21, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека имени Некрасова\n#книги
Источник фото: ИА «Сусанин»
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В формировании фонда призывают помочь читателей.

Ижевск. Удмуртия. Ижевская библиотека имени Некрасова проводит опрос среди читателей на тему того, какие книги они хотели бы видеть в фонде учреждения. На закупку новых изданий выделено более 2,1 млн рублей, сообщили в группе «Некрасовки». 

В 2025 году библиотека претерпит реконструкцию и станет модельной. Пока учреждение переехало на улицу Ракетную. Помимо ремонта планируется пополнение библиотечного фонда. На эти цели выделено более 2,1 млн рублей, которых хватит на покупку 3 000 книг. 

«Некрасовка» запустила голосование в своей группе, чтобы выяснить, какие жанры читатели хотели бы видеть в обновлённом фонде.


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13:21, 31 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
11
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#библиотека имени Некрасова\n#книги