Ижевск. Удмуртия. Ижевская библиотека имени Некрасова проводит опрос среди читателей на тему того, какие книги они хотели бы видеть в фонде учреждения. На закупку новых изданий выделено более 2,1 млн рублей, сообщили в группе «Некрасовки».

В 2025 году библиотека претерпит реконструкцию и станет модельной. Пока учреждение переехало на улицу Ракетную. Помимо ремонта планируется пополнение библиотечного фонда. На эти цели выделено более 2,1 млн рублей, которых хватит на покупку 3 000 книг.

«Некрасовка» запустила голосование в своей группе, чтобы выяснить, какие жанры читатели хотели бы видеть в обновлённом фонде.



