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Жители Ижевска могут подарить ГЖД книги о Великой Отечественной войне

15:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Жители Ижевска могут подарить ГЖД книги о Великой Отечественной войне
15:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
12
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#книги\n#Великая Отечественная Война
Источник фото: unsplash.com (Tom Hermans)
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Потом ими смогут пользоваться пассажиры поездов.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала акция по сбору книг о Великой Отечественной войне (0+). Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

Книги собирает Горьковская магистраль для повышения интереса к чтению у населения. Также посредством книг планируется сформировать и воспитать у пассажиров чувства патриотизма и любви к своей Родине. 

До 15 апреля все желающие могут принести книги о Великой Отечественной войне, в том числе и детскую литературу, по адресу: улица Дружбы, 31 в Ижевске. 

Акция проходит одновременно в разных городах. Все собранные книги разместят в дорожно-научно-технических библиотеках Горьковской железной дороги. Пассажиры ГЖД смогут брать эти книги с собой в дорогу, а также им будут выдавать Георгиевскую ленточку, книжную закладку и стикеры. 

15:40, 06 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
12
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#книги\n#Великая Отечественная Война