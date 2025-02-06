Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала акция по сбору книг о Великой Отечественной войне (0+). Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Книги собирает Горьковская магистраль для повышения интереса к чтению у населения. Также посредством книг планируется сформировать и воспитать у пассажиров чувства патриотизма и любви к своей Родине.

До 15 апреля все желающие могут принести книги о Великой Отечественной войне, в том числе и детскую литературу, по адресу: улица Дружбы, 31 в Ижевске.

Акция проходит одновременно в разных городах. Все собранные книги разместят в дорожно-научно-технических библиотеках Горьковской железной дороги. Пассажиры ГЖД смогут брать эти книги с собой в дорогу, а также им будут выдавать Георгиевскую ленточку, книжную закладку и стикеры.