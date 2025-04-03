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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Гаражка МИФа пройдёт в Ижевске в выходные

12:45, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
Гаражка МИФа пройдёт в Ижевске в выходные
12:45, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#ЦСДР\n#книги
Источник фото: МИФ
231
0

Книжная ярмарка развернётся в центре города 5 и 6 апреля.

Ижевск. Удмуртия. Гаражная распродажа издательства МИФ пройдёт в Ижевске 5 и 6 апреля. Книжная ярмарка развернётся на площадке Центра современной драматургии и режиссуры в «Генеральском доме».

Книжное издательство МИФ приготовило новинки по культуре и искусству, психологии и бизнесу. Ожидаются новинки в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.

Также любителей литературы ждёт полное разнообразие жанров: фэнтези и детективы, проза и комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

Время работы «Гаражки МИФа»: с 11:00 до 20:00.

Место проведения: ЦСДР, улица Милиционная, 4.

Возрастное ограничение: 16+

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12:45, 03 апреля, 2025
Дмитрий Стрелков
журналист
231
0
#Ижевск\n#ЦСДР\n#книги