Ижевск. Удмуртия. Гаражная распродажа издательства МИФ пройдёт в Ижевске 5 и 6 апреля. Книжная ярмарка развернётся на площадке Центра современной драматургии и режиссуры в «Генеральском доме».

Книжное издательство МИФ приготовило новинки по культуре и искусству, психологии и бизнесу. Ожидаются новинки в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.

Также любителей литературы ждёт полное разнообразие жанров: фэнтези и детективы, проза и комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.

Время работы «Гаражки МИФа»: с 11:00 до 20:00.

Место проведения: ЦСДР, улица Милиционная, 4.

Возрастное ограничение: 16+