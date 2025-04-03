Книжная ярмарка развернётся в центре города 5 и 6 апреля.
Ижевск. Удмуртия. Гаражная распродажа издательства МИФ пройдёт в Ижевске 5 и 6 апреля. Книжная ярмарка развернётся на площадке Центра современной драматургии и режиссуры в «Генеральском доме».
Книжное издательство МИФ приготовило новинки по культуре и искусству, психологии и бизнесу. Ожидаются новинки в серии «Мифы от и до» и, конечно, классика в полюбившихся сериях — «Вечные истории» и «Вечные истории. Young Adult» — в оформлении современных российских иллюстраторов.
Также любителей литературы ждёт полное разнообразие жанров: фэнтези и детективы, проза и комиксы, развивающая и художественная литература для детей всех возрастов и подарочные издания.
Время работы «Гаражки МИФа»: с 11:00 до 20:00.
Место проведения: ЦСДР, улица Милиционная, 4.
Возрастное ограничение: 16+
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