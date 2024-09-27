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Книжному издательству «Удмуртия» исполнилось 105 лет

16:30, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Книжному издательству «Удмуртия» исполнилось 105 лет
16:30, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
260
0
#Удмуртия\n#книги
Фото: ИА «Сусанин»
260
0

В честь праздника презентовали новую книгу «Удмурты. Народное искусство».

Ижевск. Удмуртия. Книжному издательству «Удмуртия» исполнилось 105 лет. Свою историю оно ведёт с резолюции 3-го съезда удмуртов, который прошёл в Сарапуле 25 – 28 сентября 1919 года. Первым руководителем издательского отдела Удмуртского комиссариата с марта 1920 года был Кузебай Герд..

С тех пор было напечатано 12,5 тыс. наименований книг, учебников и брошюр. Их общий тираж превысил 91 млн экземпляров. В честь юбилея в Национальной библиотеке Удмуртии торжественно презентовали новую книгу «Удмурты. Народное искусство» (12+).

Причём, книга уже получила свою первую награду — диплом I степени межрегионального фестиваля национальной книги «Читающий мир» в номинации «Издание, вносящее вклад в диалог культур».

На торжественном мероприятии директор издательства Юрий Кузнецов и его коллеги (всего в издательстве «Удмуртия» девять сотрудников) принимали поздравления и благодарности от министров, депутатов, интеллигенции и представителей творческих профессий.

16:30, 27 сентября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
260
0
#Удмуртия\n#книги