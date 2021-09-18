В Ижевске открылась вторая модельная библиотека

Взрослые и дети смогут не только брать понравившиеся книги, но и с пользой проводить в библиотеке свое время.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске открылась вторая модельная библиотеки на базе библиотеки имени Надежды Крупской.

В здании сделали ремонт, покрасили помещения в белый цвет, за счёт чего визуально увеличилось пространство. Для посетителей закупили более 2 тыс. новых книг и новое современное оборудование: компьютеры, очки виртуальной реальности, интерактивный стол и другие приборы.

«Этот культурно-информационный центр отличает многофункциональность: много разных форматов получения знаний, это и интернет, это бесплатный вай-фай, это специально предназначенные для посетителей компьютеры и тачскрины, и самое главное - книги», — сказал глава города Олег Бекмеметьев.

С помощью очков читатели смогут повидать другие страны и даже справиться со своими страхами. Так как библиотека позиционирует себя как центр психологического просвещения, в ней много книг о психологии. Вскоре здесь также будут устраивать встречи и тренинги со специалистами.

Основной целью проекта было создание библио-сада. Это помещение, где родители с детьми от 2 до 7 лет будут учиться, общаться друг с другом и проводить время вместе. В этом им помогут не только книги и игрушки, но и интерактивный пол, в котором заложено 128 различных игр для развития различных навыков и умений детей. Также для совместного времяпровождения создана комната-мастерилка, где ребенок сам, вместе со взрослыми или другими детьми может играть в настольные игры, творить и что-то изобретать.

Раньше библиотека имени Крупской была знаменита своим кукольным театром. Он также подвергся изменениям, но только в лучшую сторону, и теперь любой желающий снова сможет посмотреть небольшие представления по мотивам любимых произведений. Спектакли проходят еженедельно по воскресеньям, а после каждого начинается чтение книги, по которой он был поставлен.

«Культура должна быть всегда, культура должна быть в каждом безусловно, для нее должно быть место и в бюджете, но самое главное место в душе и сердце каждого человека», — прокомментировал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Напомним, что первая библиотека нового поколения открылась в Ижевске в ноябре 2019 на базе библиотеки имени Наговицына. В настоящий момент в Удмуртии открыто 7 модельных библиотек, но в скором времени в столице республики будут реализованы еще 2 таких проекта.