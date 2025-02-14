Ижевск. Удмуртия. Депутаты Гордумы Ижевска в рамках акции «Дарите книги с любовью» (0+) подарили юным горожанам их любимые произведения.

Девятая всероссийская акция, приуроченная к Международному дню дарения книг, проходит в России с 10 по 16 февраля. В её рамках среди школ микрорайона Буммаш прошёл конкурс, в ходе которого дети написали письма депутату Гордумы Ижевска Фариту Губареву. В своих посланиях ребята рассказали о любимых произведениях и о книгах, которые хотели бы иметь у себя на полке.

К акции присоединились учащиеся и других школ города и даже Завьяловского района. Их письма Фарит Губаев передал коллегам-депутатам.

Победителями конкурса стали школьники с 1 по 9 класс. Они писали о книгах разных жанров, кто-то хотел себе роман Александра Пушкина «Евгений Онегин» (12+), другие мечтали об энциклопедиях о животных или морских обитателях, ещё дети писали о книге «Гарри Поттер и философский камень» (6+) и сборнике Агаты Кристи. Также не обошлось без книг для любителей собирать лего, готовить и заниматься тхэквондо.

«Вы все большие молодцы. В наш век всеобщей цифровизации листать печатные издания, шелестеть страницами, каждая из которых открывает какие-то тайны, — огромное счастье. Рад, что вас привлекают очень разнообразные жанры художественной и научно-познавательной литературы. Читайте, потому что именно книги помогают познавать мир, учат дружить и любить свою родину», — сказал председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

И в преддверии Международного дня дарения книг, который отмечают 14 февраля, Фарит Губаев исполнил желания юных ижевчан и подарил им их любимые произведения. 13 февраля депутат привёз книги в библиотеки школ № 52 и 69, где также пообщался с победителями конкурса — учениками школ №№ 52, 72, 69 и 19.

Подарки от депутата получили и школьные библиотеки, например, в школе № 52 появился сборник стихов поэтов-фронтовиков (18+), а школа № 69 весь 2025 год будет получать детский журнал «Наш Филиппок» (6+).

Традицию книгодарения поддержали и другие депутаты Городской думы Ижевска.