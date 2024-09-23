Книгу об истории Воткинского завода презентуют в Национальной библиотеке Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Национальной библиотеке Удмуртии пройдёт презентация новой книги «Воткинский завод в первые десятилетия своего существования» (18+). Об этом сообщил министр культуры республики Владимир Соловьёв в соцсетях.

24 сентября представят подарочное издание, основанное на очерках мастерового В. Ф. Бердникова (1844-1913) — историка и летописца Воткинского завода. Книга издана по инициативе АО «Воткинский завод» и приурочена к юбилею предприятия.

Василий Фёдорович Бердников был мастеровым и заведующим заводского музея. Благодаря своей работе автор получил доступ к архивным документам и на их основе начал публиковать заметки в «Памятных книжках Вятской губернии» в 1909 и 1911 годах.

Презентовать книгу будут представители завода, историки, краеведы, архивисты, студенты республиканских вузов. Кроме того, на мероприятии выступят квартет Государственного симфонического оркестра Удмуртии и коллектив Воткинского музыкально-педагогического колледжа имени П. И. Чайковского.

Презентация состоится 24 сентября в 15:00 по улице Советской, 11 в Ижевске. Вход свободный.