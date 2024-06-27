«Одноклассники» начали борьбу с контентом для взрослых

Москва. Непристойные изображения и GIF-файлы в «Одноклассниках» начали выглядеть размытыми. Это делается в автоматическом режиме в целях борьбы с распространением порнографического контента, рассказали Ленте.ру в пресс-службе соцсети.

Впрочем, если кликнуть на фото, оно становится более отчетливым. При этом в компании пообещали, что цензура не коснется шедевров художников и скульпторов, спортивных фото и снимков с пляжей.

Напомним, ранее соцсеть начала автоматически заменять часть букв в крепких выражениях звездочками.