Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
БУММАШ - заводской бум Лонгрид Хватит тормозить, давай дрифтить! Лонгрид Камбарский машзавод - локомотив местной промышленности Лонгрид

«Одноклассники» начали борьбу с контентом для взрослых

16:26, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
«Одноклассники» начали борьбу с контентом для взрослых
16:26, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#культура\n#эротика\n#порно\n#фотографии\n#видео\n#общение\n#мат\n#нецензурная лексика\n#соцсети\n#цензура\n#Одноклассники
Фото: pxhere.com
40
0

Непристойные фото и гифки в соцсети стали выглядеть размытыми.

Москва. Непристойные изображения и GIF-файлы в «Одноклассниках» начали выглядеть размытыми. Это делается в автоматическом режиме в целях борьбы с распространением порнографического контента, рассказали Ленте.ру в пресс-службе соцсети.

Впрочем, если кликнуть на фото, оно становится более отчетливым. При этом в компании пообещали, что цензура не коснется шедевров художников и скульпторов, спортивных фото и снимков с пляжей.

Напомним, ранее соцсеть начала автоматически заменять часть букв в крепких выражениях звездочками. 

16:26, 27 июня, 2024
Евгений Кандаков
журналист
40
0
#культура\n#эротика\n#порно\n#фотографии\n#видео\n#общение\n#мат\n#нецензурная лексика\n#соцсети\n#цензура\n#Одноклассники