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За рубежом снимают более десятка ремейков российской комедии «Холоп»

12:01, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
За рубежом снимают более десятка ремейков российской комедии «Холоп»
12:01, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Россия\n#Сербия\n#заграница\n#культура\n#кино\n#артисты\n#фильмы
Фото: фото со съемок фильма t.me/milosbikovic
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О своем отношении к ним рассказал исполнитель главной роли Милош Бикович.

Москва. Российская комедия «Холоп» набрала за границей такую популярность, что по ней снимают уже больше 10 ремейков. Как рассказал исполнитель главной роли в фильме Милош Бикович, он видел трейлеры монгольского и французского вариантов, пишет «Российская газета» со ссылкой на KP.RU.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории, которые хочет копировать весь мир. Мы нашу систему ценностей транслируем всему миру, и я этим горжусь», — приводит издание слова сербско-российского актера. 

Также Бикович одобрил турецкую адаптацию «Холопа». Кстати, главную роль там исполнит Керем Бюрсин, известный в России по сериалу «Постучись в мою дверь», ремейк которого недавно сняли у нас.

Добавим, вторая часть комедии ставит рекорды посещаемости, а 25 января 2025 года в России выйдет третья часть «Холопа». 

12:01, 16 июля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
81
0
#Россия\n#Сербия\n#заграница\n#культура\n#кино\n#артисты\n#фильмы