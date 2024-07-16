За рубежом снимают более десятка ремейков российской комедии «Холоп»

Москва. Российская комедия «Холоп» набрала за границей такую популярность, что по ней снимают уже больше 10 ремейков. Как рассказал исполнитель главной роли в фильме Милош Бикович, он видел трейлеры монгольского и французского вариантов, пишет «Российская газета» со ссылкой на KP.RU.

«Это значит, что мы создаем универсальные истории, которые хочет копировать весь мир. Мы нашу систему ценностей транслируем всему миру, и я этим горжусь», — приводит издание слова сербско-российского актера.

Также Бикович одобрил турецкую адаптацию «Холопа». Кстати, главную роль там исполнит Керем Бюрсин, известный в России по сериалу «Постучись в мою дверь», ремейк которого недавно сняли у нас.

Добавим, вторая часть комедии ставит рекорды посещаемости, а 25 января 2025 года в России выйдет третья часть «Холопа».