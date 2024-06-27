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В Удмуртии создадут первую кинолабораторию

16:34, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии создадут первую кинолабораторию
16:34, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура
Фото: Vanilla Bear Films на Unsplash
33
0

На её базе также пройдёт обучение специалистов в области кинематографа.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии начался сбор заявок на участие в первой в республике кинолаборатории. На её базе будет создаваться удмуртское кино и готовиться специалисты в области кинематографа. Об этом сообщается на официальной странице лаборатории в VK.

К участию в работе лаборатории приглашается молодёжь от 16 до 35 лет как с опытом участиях в съёмках кино, так и без. Заявки принимаются по ссылке с 24 июня до 23:59 7 июля 2024 года. Участие бесплатное.

Прошедшие конкурс освоят киноспециальности: сценарист, режиссёр-постановщик, оператор-постановщик, звукорежиссёр, продюсер, композитор, художник-постановщик, монтажёр, актёр. Также для «лаборантов» проведут семь вебинаров от профессионалов киноиндустрии, а также 10 практических встреч по подготовке к съёмке короткометражек, которые проведут опытные наставники. 

По результатам работы лаборатории в Удмуртии снимут короткометражный фильм. 

16:34, 27 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
33
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#культура