Ижевский Театр юного зрителя войдёт в структуру Русского драмтеатра

Ижевск. Удмуртия. Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Ижевске войдёт в структуру Русского драмтеатра. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, опровергнув слухи о закрытии ТЮЗа.

ТЮЗ продолжит работу как часть Русского драматического театра, однако пока собственной труппы у нового театра нет.

«Своей труппы нет. Но хорошо, что, спустя 20 лет, мы его реконструировали благодаря федеральной поддержке правительства и министерства культуры России. Сейчас планируется создать детскую театральную студию. Театр юного зрителя есть и будет»,— отметил Бречалов.