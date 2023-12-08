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Ижевский Театр юного зрителя войдёт в структуру Русского драмтеатра

08:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский Театр юного зрителя войдёт в структуру Русского драмтеатра
08:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЮЗ\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
187
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Здесь планируется создать детскую театральную студию.

Ижевск. Удмуртия. Театр юного зрителя (ТЮЗ) в Ижевске войдёт в структуру Русского драмтеатра. Об этом в ходе прямой линии рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, опровергнув слухи о закрытии ТЮЗа.

ТЮЗ продолжит работу как часть Русского драматического театра, однако пока собственной труппы у нового театра нет.

«Своей труппы нет. Но хорошо, что, спустя 20 лет, мы его реконструировали благодаря федеральной поддержке правительства и министерства культуры России. Сейчас планируется создать детскую театральную студию. Театр юного зрителя есть и будет»,— отметил Бречалов.

08:30, 08 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
187
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ТЮЗ\n#культура