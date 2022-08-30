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Голографический комплекс появился в Музее истории и культуры Воткинска

13:40, 30 августа, 2022
Анна Торхова
Голографический комплекс появился в Музее истории и культуры Воткинска
13:40, 30 августа, 2022
Анна Торхова
229
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей
Фото: vk.com/muzvotk
229
0

Музей станет первым в Удмуртии обладателем такой установки.

Воткинск. Удмуртия. Голографический комплекс появился в Музее истории и культуры Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Установку привезли из Москвы. Это стало возможным благодаря нацпроекту «Культура». 

«Детали голографического комплекса успешно отгружены из авто, и пока сложно понять, что представляет из себя современная конструкция и тем более как работает», — говорят в музее.

В ближайшее время столичные специалисты установят голографический комплекс над макетом Воткинского казенного завода.

Стоит отметить, что музей в Воткинске будет первым в регионе, оснащенным такой 3D-голограммой.

13:40, 30 августа, 2022
Анна Торхова
229
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#музей