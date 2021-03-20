На здании Русского драмтеатра в Ижевске установили скульптуры солдата и рабочего

Они находились там с 1948 года, а в 2010 году после реставрации заведения культуры их потеряли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь на 20 марта установили фигуры солдата и рабочего на здание Русского драматического театра. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как ранее писал «Сусанин», фигуры находились на фасаде театра с 1948 года. Их установили там в знак памяти, что когда-то в этом здании располагались цеха по производству оружия для фронта. В 2010 году была начата реконструкция фасада, скульптуры сняли, а потом потеряли.