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На здании Русского драмтеатра в Ижевске установили скульптуры солдата и рабочего

13:13, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
На здании Русского драмтеатра в Ижевске установили скульптуры солдата и рабочего
13:13, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
77
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#культура
Фото: ИА «Сусанин»
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0

Они находились там с 1948 года, а в 2010 году после реставрации заведения культуры их потеряли.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске в ночь на 20 марта установили фигуры солдата и рабочего на здание Русского драматического театра. Об этом сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Как ранее писал «Сусанин», фигуры находились на фасаде театра с 1948 года. Их установили там в знак памяти, что когда-то в этом здании располагались цеха по производству оружия для фронта. В 2010 году была начата реконструкция фасада, скульптуры сняли, а потом потеряли.

13:13, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
77
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#Русский драматический театр\n#культура