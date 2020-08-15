В сарапульской библиотеке имени Крупской уничтожат почти 10 000 книг

Утилизация пройдёт в рамках модернизации учреждения.

Сарапул. Удмуртия. В сарапульской библиотеке имени Н. К. Крупской началась подготовка к модернизации, в хоте которой списанию подлежат 9 800 книг. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула.

Спишут книги:

- ветхие, пришедшие в непригодное состояние и неподдающиеся реставрации;

- издания, утратившие свою информативность и актуальность в политическом, научном и производственном отношениях или в связи с выходом аналогичных произведений, освещающих вопрос более полно и точно;

- дефектные, с утраченными фрагментами текста, низким качеством изображения иллюстраций, неправильным постраничным сбором книги.

Устаревшая литература будет утилизирована как макулатура.

Напомним, что в Центральной городской библиотеки имени Надежды Крупской пройдёт модернизация. На переформатирование своих площадей книгохранилище получит 12 млн рублей.