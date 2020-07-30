Модельную библиотеку создадут в Сарапуле

Появится она на базе ЦГБ имени Крупской.

Сарапул. Удмуртия. Модельная библиотека появится на базе Центральной городской библиотеки имени Н. К. Крупской на улице Советской, 69. Как сообщила пресс-служба администрации города, новый культурный ресурс будет создан в рамках нацпроекта «Культура».

Преобразование традиционной библиотеки в новое мультимедийное пространство предполагает:

- создание комфортных пространств и площадок для работы клубов и объединений по интересам, где можно будет проявить свое творчество, поделиться опытом и пообщаться в неформальной обстановке;

- внедрение электронных сервисов и услуг, основанных на применении новейших технологий;

- появление автоматизированной системы для обслуживания читателей, установку киоск для приема и выдачи книг, информационной сенсорной панели, с помощью которой можно получить информацию об услугах учреждения;

- обновление книжного фонда — закупят около 6500 книг на сумму 3 миллиона рублей. Вместе с этим выполнят косметический ремонт учреждения и заменят устаревшую мебель на современную.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья планируют организовать доступную среду, а для инвалидов-колясочников установят пандус для посещения отделов обслуживания второго этажа и кинозала.

Проект модернизации центральной библиотеки собираются реализовать в 2020 году. Это позволит библиотеке стать современным универсальным информационно-культурным учреждением, способным эффективно выполнять информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции. На переформатирование своих площадей сарапульское книгохранилище получит 12 млн рублей, которые выделят из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, в ноябре 2019 года в Ижевске также открылась модельная библиотека на базе библиотеки имени Наговицына. Это учреждение выиграло грант в 5 млн рублей на модернизацию. Софинансирование из республиканского бюджета составило 300 тысяч рублей, из городского — 609 тысяч рублей.