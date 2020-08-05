Библиотеку нового поколения создадут в Воткинске

Модернизация пройдёт в библиотеке имени Евгения Пермяка.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске на базе Центральной городской детской библиотеки имени Евгения Пермяка (ЦГДБ) создадут современное культурное пространство. Проект модельной библиотеки реализуют в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

После модернизации и редизайна ЦДКБ станет центром притяжения для жителей города. Преображение обычной библиотеки в модельную подразумевает:

появление новых технических приспособлений и фонда электронных книг;

открытие доступа к электронным ресурсам и подключение к фондам Национальной электронной библиотеки;

обновление не менее чем на 50% фонда бумажных книг;

изменение внутреннего интерьера. Помогут в этом студенты Санкт-Петербургского института дизайна, которые распишут стены;

модернизацию части технического парка;

появление техники для печати книг;

повышение качество услуг для пользователей библиотеки и жителей.

«Преобразование библиотеки в центр культурного, творческого, интеллектуального развития —важное направление работы коллектива. ЦГДБ — одно из популярных и востребованных учреждений культуры, которое посещают 6000 пользователей», — говорится в сообщении пресс-службы главы и правительства республики.

Напомним, что в 2020 году пройдёт модернизация Центральной городской библиотеки имени Надежды Крупской в Сарапуле. На переформатирование своих площадей книгохранилище получит 12 млн рублей. Средства выделят из федерального и регионального бюджетов.

В ноябре 2019 года модельная библиотека открылась на базе библиотеки имени Наговицина в Ижевске. Учреждение выиграло грант в 5 млн рублей на модернизацию. Дополнительные средства на эти цели выделил республиканский бюджет — 300 тыс. рублей и городской — 609 тыс. рублей.