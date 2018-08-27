Купеческую усадьбу в Сюмсях внесли в госреестр объектов культурного наследия

До революции в лавке размещалась и первая «Чайная», в которой посетителей обслуживали официанты.
Ижевск. Удмуртия. Старинную усадьбу в селе Сюмси включили в список объектов культурного наследия (ОКН). Об этом сообщается на сайте агентства по госохране ОКН Удмуртской Республики.
«Усадьбу купца Шмыкова Якова Емельяновича» построили в конце XIX — начале XX веков. Постройку внесли в единый госреестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия местного (муниципального) значения.
«Усадьба расположена на Центральной площади села Сюмси и формирует красную линию застройки. Историко-культурная и градостроительная ценность усадьбы состоит в том, что это одна из немногих сохранившихся усадеб, которая формирует периметр исторической площади села и является свидетелем исторических событий, связанных с развитием торговли и жизни Сибирского тракта», — говорится в сообщении агентства по госохране ОКН Удмуртии.
Купеческая усадьба является ансамблем и включает в себя усадебный дом и лавку «на погребах». До Октябрьской революции в лавке размещались бакалея и первая «Чайная», в которой посетителей обслуживали официанты.
Напомним, в начале августа в госреестра ОКН внесли два памятника архитектуры села Каракулино.
Память "федерального значения"
Если не говорить о памятниках археологии, сокрытых под землёй, то статусом ОКН федерального значения в Удмуртии обладает 16 зданий. В их судьбе "Сусанину" помог разобраться руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков. Что же зависит от присвоенной категории - федеральной или региональной?