Память «федерального значения»

Старинный купеческий город на берегу Камы имеет в реестре памятников пять ОКН федерального значения. Один из них — Воскресенская церковь
1817 года постройки. За счёт средств ФЦП «Культура России» в своё время разработали научно-проектную документацию и известно, что на 2018 год Минкультом выделены 9,5 млн рублей на реставрацию фасадов церкви
. Сейчас проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика. Пожарная каланча,
возведённая в 1887 году. Последние реставрационные работы на ней проводились также при подготовке к 450-летнему юбилею вхождения Удмуртии в состав России. За счёт ФЦП «Культура России» разработали научно-проектную документацию на реставрационные работы и приспособление здания для использования.