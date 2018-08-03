Память «федерального значения»

Вдоль старого Сибирского тракта расположились четыре этапные избы, где останавливались заключённые царской России, шедшие пешком до постройки железной дороги. Две из этих изб являются памятниками регионального значения и функционируют в качестве музеев — в селе Бачкеево Игринского района и в селе Дебёсы. Два объекта федерального значения — этапные избы в селе Зура Игринского района и в деревне Муки-Какси Сюмсинского района.



В Зуре здание является федеральной собственностью и управляется Росимуществом, как и Главный заводской корпус в Ижевске, то есть пользователя у этого объекта фактически нет. При этом Росимущество в 2015-2017 годах всё же разработало за счёт своих средств проект на ремонтно-реставрационные работы. Сейчас остаётся изыскать средства на проведение ремонта. Администрация района также готова взять здание в использование в качестве музея. Ну, а здание этапной тюрьмы в деревне Муки-Какси утрачено в 2000-х годах.

