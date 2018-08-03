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Память «федерального значения»
О субъективности категорий и степени сохранности значимых объектов культурного наследия Удмуртии
Дмитрий Стрелков
Журналист
3 августа 2018
После обрушения шпиля на башне Ижмаша жители столицы Удмуртии впервые узнали о том, что такое объекты культурного наследия (ОКН) и в чём специфика различных категорий их значения. Часть подобных ОКН являются объектами федерального значения, а часть — регионального. Сам Главный корпус оружейного завода, на башне которого сгорел шпиль, как раз является объектом федерального уровня. Корреспондент «Сусанина» решил узнать, какие ещё объекты в Удмуртии обладают столь высоким статусом и каково их нынешнее состояние.
Если не говорить о памятниках археологии, сокрытых под землёй, то статусом ОКН федерального значения в Удмуртии обладает 16 зданий. В их судьбе «Сусанину» помог разобраться руководитель Агентства по государственной охране объектов культурного наследия Удмуртской Республики Юрий Перевозчиков. Что же зависит от присвоенной категории — федеральной или региональной?

Памятники федерального значения попадают под федеральный надзор, но фактически — это переданные полномочия. Хотя Управление Минкульта России по ПФО проверяет, как регионалы охраняют их.
Вот когда мы сейчас обсуждаем, какую категорию присваивать вновь выявленным памятникам, то особых преимуществ разных категорий не видно. Последний запрос на финансирование переданных полномочий из Москвы даёт надежду, что федеральный бюджет может начать финансировать разработку границ территорий и зон охраны... Кому-то важна категория из престижных и туристических соображений.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Воткинск
Оказалось, что последний раз, когда республика серьёзно вкладывалась в реставрацию и ремонт этих памятников — это был период подготовки к празднованию 450-летия вхождения Удмуртии в состав России. Случилось это в 2008 году. В частности, ремонтно-реставрационные работы проходили в тот период на единственном в Воткинске ОКН федерального значения «Дом, в котором в 1840 году родился Пётр Ильич Чайковский». Сейчас в усадьбе расположен мемориальный музей композитора.
Дом-музей открыли после ремонта в 2015 году. Здесь изменилась входная группа, были проведены работы по приспособлению и благоустройству территории.
Эти работы и тогда вызывали споры, потому что при Петре Ильиче не было брусчатки и фонарей в таком количестве. Но тем не менее, объект приспособлен для использования, музеефикации, население города довольно. А само здание действительно имеет всемирно-историческое значение.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Ижевск
В Ижевске расположено восемь ОКН федерального значения. Состояние Главного корпуса оружейного завода сегодня известно почти каждому. Само здание построено по проекту «первого главного архитектора» города Семёна Дудина. Первую очередь возвели в 1808-1815 годах, окончательный классический вид здание приобрело в 1834-1843 годах.

Вместе с Главным корпусом в некий единый комплекс входит ещё один ОКН федерального значения — заводская плотина 1760 года постройки, возведённая по проекту горного инженера Алексея Москвина. Сооружение перестраивали в 1816-1824 и 1834-1835 годах. Во время существования плотины Ижевска само её тело подвергалось изменениям. Но как гидротехническое сооружение она существует, находясь на государственной охране. Известно, что в 2014 году произошло частичное обрушение чугунной ограды южного склона.
Здесь провели реставрационные работы, которые в 2017 году агентство приняло. Восстановили решётку, надеемся, что ещё прослужит немало лет.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
В Ижевске ещё как минимум три федеральных памятника по проекту архитектора Дудина. В первую очередь, это Александро-Невский собор. В 2014 году на средства федеральной целевой программы (ФЦП) «Культура России» на объекте были проведены реставрационные работы на фасаде. В 2016 году за счёт средств Ижевской епархии отремонтировали входные группы, ограждения, частично провели ремонт фасада. Сейчас у епархии есть намерение продолжить реставрацию. В частности, внести изменения в предмет охраны.
Поскольку в своё время, когда документ утверждался, в него вошли существующие ныне элементы, но более позднего периода, появившиеся при владыке Николае. Сейчас у епархии есть намерение вернуться к более аутентичному облику. Ведь убранство собора было намного проще в его интерьерной части.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Ещё один дудинский объект — здание арсенала 1823-1825 годов постройки. Серьёзных ремонтных работ не проводилось здесь со времён юбилейной даты 450-летия. В последние годы проводилось оборудование здания для маломобильного населения, ведь здесь расположен национальный музей имени Кузебая Герда.

На это здание тоже стоит обратить внимание, поскольку использует его республиканское учреждение культуры, а собственность федеральная. Где-то и фасад надо подремонтировать, и планы руководства музея есть по использованию.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
По мнению Юрия Перевозчикова, в самом тяжёлом состоянии после Главного корпуса завода пребывает «Казённый дом начала XIX века» на нынешней улице Вадима Сивкова, в простонародье — дом Захария Лятушевича. Здание возвели по проекту Семёна Дудина в 1820-е годы. На этот ОКН была разработана научно-проектная документация, прошедшая экспертизу за счёт частного инвестора, который намеревался построить рядом с ним многоквартирный жилой дом. Застройщик планировал провести ремонтно-реставрационные работы, но в силу отсутствия окончательной договорённости — жилой дом решено не возводить — вопрос реставрации старинного дома «подвис». Здание передали от Центра ДПИ и ремёсел на баланс Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Известно, что этот инвестор-застройщик всё ещё проявляет интерес уже просто из социальной ответственности к реставрации дома Лятушевича, поэтому вопрос восстановления ОКН открыт.
Здание сейчас законсервировано, в ходе подготовки строительства разработали раздел по обеспечению сохранности дома, территорию обнесли забором, перекрыли входы для лиц без определённого места жительства. Перспектива жизни здания тоже не ясна.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Дом Новикова, возведённый в 1820-1823 годах напротив Александро-Невского собора, также считается дудинским. Здесь расположено Управление образования администрации Ижевска. Начиная с 2012 года, неоднократно за ненадлежащее содержание ОКН возбуждались административные дела. Долгое время подвал здания был затоплен, сейчас его осушили. Постройке требуется проведение ремонтно-реставрационных работ.
В 2017 году Агентством было подано исковое заявление о понуждении исполнить охранное обязательство в натуре. В январе 2018 года Арбитражный суд Удмуртской Республики удовлетворил исковые требования Агентства, однако в настоящее время Управление образования администрации Ижевска не стремится реализовать решения суда.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Здание денежной кладовой, возведённое по проекту архитектора Ивана Коковихина — одно из старейших зданий Ижевска. Здесь в 2016 году ремонтировалась кровля, осенью 2017 года — фасады. Однако работы проводились с нарушениями, Агентством было возбуждено административное производство, в результате которого виновные лица были привлечены к ответственности.

Здание школы имени Свободы на улице Карла Либкнехта возвели в 1924-1926 года по проекту архитектора Григория Сенатова. В настоящее время это школа № 75 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы здесь проводились незначительные работы по приспособлению объекта для маломобильных групп населения.
Дом Новикова
Здание денежной кладовой
Школа имени Свободы
Здание школы Свободы, как и Дом Новикова находятся в собственности города Ижевска, но, к сожалению, несмотря на то, что эти объекты обладают статусом федерального значения, средства на ремонтно-реставрационные работы из муниципального бюджета не выделяются.
Сарапул
Старинный купеческий город на берегу Камы имеет в реестре памятников пять ОКН федерального значения. Один из них — Воскресенская церковь 1817 года постройки. За счёт средств ФЦП «Культура России» в своё время разработали научно-проектную документацию и известно, что на 2018 год Минкультом выделены 9,5 млн рублей на реставрацию фасадов церкви. Сейчас проводятся конкурсные процедуры для определения подрядчика.

Пожарная каланча, возведённая в 1887 году. Последние реставрационные работы на ней проводились также при подготовке к 450-летнему юбилею вхождения Удмуртии в состав России. За счёт ФЦП «Культура России» разработали научно-проектную документацию на реставрационные работы и приспособление здания для использования.
Ведь и поныне там расположена пожарная часть. Сейчас пользователь пытается найти какие-то возможности для проведение ремонтных работ.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Ещё три объекта федерального значения — Дом Корешева, Дача Башенина и Дом Смагина — здания, которые находятся в муниципальной собственности. Но «Корешев» и «Башенин» находятся в пользовании городских учреждений — в них расположены ЗАГС и Музей соответственно. Дом Смагина, как и пожарная каланча, находится в ведении федеральных структур — там расположены силовые ведомства. В конце 2016 года проводилась комплексная проверка памятников, находящихся в собственности города Сарапула, по итогам которой выданы предписания о проведении работ.
Срок их ещё не истёк, будем наблюдать за выполнением. Все эти здания нуждаются и в текущем ремонте. Здесь все «карты в руки» администрации города, просто у Сарапула в бюджете нет средств для проведения ремонтных работ.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
На презентации «Башенинского фонда» прозвучало желание руководства Удмуртии поддержать усилия города включиться в федеральные программы. Здесь наиболее реалистично решение через ФАИП — федеральную адресную инвестиционную программу, которая осуществляется на условиях софинансирования. Принять участие в ФЦП «Культура России» эти здания не могут, потому как находятся не в федеральной, а муниципальной собственности.
Игра и Сюмси
Вдоль старого Сибирского тракта расположились четыре этапные избы, где останавливались заключённые царской России, шедшие пешком до постройки железной дороги. Две из этих изб являются памятниками регионального значения и функционируют в качестве музеев — в селе Бачкеево Игринского района и в селе Дебёсы. Два объекта федерального значения — этапные избы в селе Зура Игринского района и в деревне Муки-Какси Сюмсинского района.

В Зуре здание является федеральной собственностью и управляется Росимуществом, как и Главный заводской корпус в Ижевске, то есть пользователя у этого объекта фактически нет. При этом Росимущество в 2015-2017 годах всё же разработало за счёт своих средств проект на ремонтно-реставрационные работы. Сейчас остаётся изыскать средства на проведение ремонта. Администрация района также готова взять здание в использование в качестве музея. Ну, а здание этапной тюрьмы в деревне Муки-Какси утрачено в 2000-х годах.
В существующих условиях к вопросу воссоздания утраченных объектов следует подходить сугубо индивидуально. В случае муки-каксинской этапной избы требуется проведение государственной историко-культурной экспертизы. До сих пор исчезнувшая изба считается ОКН, поскольку был документ о принятии его на охрану, когда формировался сам реестр. Как неоднократно разъясняло федеральное Министерство культуры, даже утраченные объекты нужно сначала внести в реестр, а потом уже исключать путём проведения экспертизы.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
Всего же утраченных объектов по Удмуртии около десяти. Уже разработана дорожная карта, которой предусмотрено проведение экспертизы на исключение их из реестра.
Вопрос категоризации
Как отметил в беседе Юрий Перевозчиков, наделение ОКН федеральным или региональным статусом в своё время не было лишено субъективности, четкие критерии отнесения к той или иной категории не выработаны до сих пор. Тоже самое касается и изменения категории памятника. Сейчас для назначения категории необходимо провести экспертизу. Только экспертная оценка может выделить основания для наделения памятника статусом федерального, регионального или местного значения.
Ярким примером несовершенства такой категоризации служат, например, наши города-заводы — Воткинск и Ижевск. Они строились как братья-близнецы. Главный корпус в Воткинске находится на территории завода и по времени и мемориально связан с Ильёй Петровичем Чайковским; памятник, на мой взгляд, заслуживает категории федерального значения. И плотина на заводе в Воткинске даже визуально выглядит более интересно, чем в Ижевске. Но если ижевская плотина — памятник федерального значения, то воткинская даже не на охране.
Юрий Перевозчиков
руководитель агентства по госохране объектов культурного наследия Удмуртии
По словам Юрия Перевозчикова, есть памятники, которые обладают высокой мемориальной ценностью, например, как дом-музей Чайковского. При этом два других воткинских памятника — Главный корпус завода и Благовещенский собор, где крестили Петра Чайковского — здесь может быть смысл подумать о присвоении более высокой категории значения. Отрадно, что власти Воткинска проявляют интерес к наделению этого города статусом исторического поселения, основания для этого есть.
Благовещенский собор
Воткинская плотина
Воткинский завод Главное здание
Есть вдоль Камы храмы — в селе Мазунино, Кулюшево, Яромаске — они впечатляют своими архитектурными достоинствами, и, наверное, могли бы претендовать на более высокую категорию. Но на всё это требуются достойная мотивация и деньги. Отметим, что инициатором историко-культурной экспертизы может быть кто угодно.
Существует конкретная установка, что за состояние памятников ответственность несёт собственник. К сожалению, зачастую он не всегда серьёзно проявляет заинтересованность в сохранении памятника архитектуры. На собственника ложится бремя сохранения памятника, соблюдение охранного обязательства. Однако в последнее время в Удмуртии наблюдается тенденция того, что общественность готова и материально вкладываться в содержание исторических зданий, не ожидая милостей от государства.

Автор материала: Дмитрий Стрелков

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