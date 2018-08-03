Два памятника архитектуры села Каракулино внесли в госреестр объектов культурного наследия

Приказы об этом подписали в агентстве по госохране ОКН.

Ижевск. Удмуртия. В агентстве по госохране объектов культурного наследия Удмуртской Республики подписали приказы о включении двух выявленных ОКН в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов Российской Федерации. Как сообщается на сайте агентства, оба здания находятся в селе Каракулино.

«Ансамблю зданий земской больницы», расположенному по улице 60 лет Октября, по итогам экспертизы присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения. Отмечается, что это редкий ансамбль кирпичных зданий медицинского назначения. Строили её первый врач Марк Гиршкевич и мастера волости. Здание больницы возвели за три года и в 1914 году сдали приёмочной комиссии с оценкой «отлично».

Объекту «Жилой дом купца Трегубова В. И.», расположенному по улице Шмидта, присвоен статус объекта культурного наследия местного (муниципального) значения. Дом предположительно возвели в конце XIX века и с точки зрения историко-культурной ценности является одним из немногих сохранившихся образцов купеческой усадьбы, даёт представление об исторической усадебной застройке сёл Среднего Прикамья конца позапрошлого века.



