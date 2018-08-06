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Неделя кино пройдет в Удмуртии

15:15, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
15:15, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
83
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#культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия
Фото: Республиканский дом народного творчества
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С 20 по 26 августа жители республики смогут насладиться короткометражками, снятыми российскими молодыми режиссерами за последний год.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии пройдет Неделя кино. Как сообщает Республиканский дом народного творчества, с 20 по 26 августа жители республики смогут посмотреть короткометражные фильмы, снятые молодыми режиссерами из России за последний год.

В Ижевске главными площадками станут фан-зона в парке Кирова и культурное пространство «Открытый сад» за администрацией города.

После показов каждый желающий сможет проголосовать за лучшую работу светом фонарика или телефона. Всего в фестивальной эстафете принимают участие более 1000 городов по всей планете. В сентябре будет определен народный победитель.

Также планируется внеконкурсная программа, которая включает в себя показ лучших короткометражек молодых российских режиссеров за 5 лет.

Напомним, что Фестиваль уличного кино является некоммерческим проектом, запущенным в 2014 году на Дальнем Востоке России. За 4 года проект успел заработать мировой рекорд, проехать более 40 тыс. километров и собрать свыше миллиона зрителей.

15:15, 06 августа, 2018
Диана Ворончихина
83
0
#культура\n#Ижевск\n#кино\n#Удмуртия

 

 

 


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