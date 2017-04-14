В Удмуртии пройдет финно-угорский фестиваль мультипликации

Участниками мероприятия могут стать авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и проживающие на территории России, Эстонии, Венгрии, Финляндии.

Ижевск. Удмуртия. Международный финно-угорский фестиваль мультипликации состоится в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» 19 и 20 мая.

Лучшие мультфильмы выберут среди авторских, детских, студийных видео, а также среди фильмов на языках финно-угорских народов и фильмов в жанре прикладной анимации: музыкальные клипы, социальная реклама, обучающие фильмы.

На сегодняшний день для участия в конкурсе поступили заявки из Италии, Коми, Удмуртии и Эстонии.

Отметим, что участниками фестиваля могут стать авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и проживающие на территории России, Эстонии, Венгрии, Финляндии. От автора или группы принимается не более трех работ, созданных в период с 2010 до 2017 года.