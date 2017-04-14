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      В Удмуртии пройдет финно-угорский фестиваль мультипликации

      17:38, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      17:38, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      118
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финно-угорский мир\n#финно-угры
      Фото: pixabay.com
      118
      0

      Участниками мероприятия могут стать авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и проживающие на территории России, Эстонии, Венгрии, Финляндии.

      Ижевск. Удмуртия. Международный финно-угорский фестиваль мультипликации состоится в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба Дома Дружбы народов, мероприятие пройдет в музее-заповеднике «Лудорвай» 19 и 20 мая.

      Лучшие мультфильмы выберут среди авторских, детских, студийных видео, а также среди фильмов на языках финно-угорских народов и фильмов в жанре прикладной анимации: музыкальные клипы, социальная реклама, обучающие фильмы.

      На сегодняшний день для участия в конкурсе поступили заявки из Италии, Коми, Удмуртии и Эстонии.

      Отметим, что участниками фестиваля могут стать авторы, творческие группы, общественные организации, представляющие культуру финно-угорских народов и проживающие на территории России, Эстонии, Венгрии, Финляндии. От автора или группы принимается не более трех работ, созданных в период с 2010 до 2017 года.

      17:38, 14 апреля, 2017
      Диана Ворончихина
      118
      0
      #Ижевск\n#кино\n#Удмуртия\n#фестиваль\n#финно-угорский мир\n#финно-угры
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