Фонд развития промышленности Удмуртии будет докапитализирован

Ижевск. Удмуртия. Фонд развития промышленности Удмуртии докапитализируют, сообщил журналистам 6 ноября глава республики Александр Бречалов.

Отметим, что Фонд оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, выдавая займы на льготных условиях.

«Точно будем докапитализировать наш Фонд развития промышленности. С суммой сейчас определяемся. Это важно. У нас будут заёмные средства по очень низким ставкам», — отметил глава республики.