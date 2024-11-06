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Фонд развития промышленности Удмуртии будет докапитализирован

17:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Фонд развития промышленности Удмуртии будет докапитализирован
17:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес
Источник фото: ИА «Сусанин»
83
0

Сумма докапитализации ещё не определена.

Ижевск. Удмуртия. Фонд развития промышленности Удмуртии докапитализируют, сообщил журналистам 6 ноября глава республики Александр Бречалов.

Отметим, что Фонд оказывает финансовую поддержку промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, выдавая займы на льготных условиях.

«Точно будем докапитализировать наш Фонд развития промышленности. С суммой сейчас определяемся. Это важно. У нас будут заёмные средства по очень низким ставкам», — отметил глава республики.

17:18, 06 ноября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
83
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#бизнес