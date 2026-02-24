Ижевск. Удмуртия. Системный интегратор «Хайтэк-Интеграция» закрыл сделку по приобретению 70% долей ижевской компании «БФГ Групп», которая специализируется на разработке программного обеспечения управления производством. Об этом сообщает «Интерфакс».

Финансовые параметры сделки не разглашаются. Продавцами выступили несколько физических лиц, а также компания «Сервис Про».

«Приобретение BFG Group — это ключевой шаг для консолидации нашей экспертизы в критическом сегменте промышленного ПО. Ранее мы работали на этом рынке в основном как интегратор, а теперь, с получением контрольного пакета BFG, мы можем полностью замкнуть технологический цикл: от проектирования ИТ-архитектуры и поставки оборудования до внедрения и поддержки специализированных систем управления производством», — прокомментировал сделку генеральный директор «Хайтэк-Интеграции» Игорь Вайсблюм.

В свою очередь, генеральный директор «БФГ Групп» Валерий Евсягин отметил, что вхождение в структуру крупного интегратора открывает перед компанией возможности для масштабирования бизнеса и доступа к новым заказчикам. При этом разработчик сохранит операционную самостоятельность.

«Убежден, что синергия наших команд и объединение экспертизы позволят кратно нарастить количество внедрений и вывести платформу BFG в число отраслевых стандартов», — добавил Евсягин.

«БФГ Групп» основана в 2016 году. Компания разрабатывает собственную платформу класса APS/MES, которая включает модули имитационного моделирования, объемного и пооперационного планирования, а также диспетчеризации. На ранних этапах разработчика поддерживали Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) и фонд «Сколково». По итогам 2024 года выручка компании достигла 131 млн рублей, чистая прибыль — 2,7 млн рублей.

Выручка «Хайтэк-Интеграции» за 2024 год составила 10,2 млрд рублей, чистая прибыль — 530,6 млн рублей.