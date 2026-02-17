Ижевск. Депутаты Госсовета Удмуртии одобрили принятие закона, которым устанавливаются пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН) для предпринимателей, работающих в приоритетных для региона сферах. Сессия состоялась 17 февраля.

Согласно новому закону, для налогоплательщиков, чей основной вид деятельности включен в утвержденный перечень, ставка УСН с объектом «доходы» составит всего 1%, а с объектом «доходы минус расходы» — 5%.

Льготные условия распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере обрабатывающего производства, розничной торговли через интернет и по почте, информации и связи, операций с недвижимостью, а также в профессиональной, научной и технической деятельности.

Мера поддержки охватит более 33 тыс. предпринимателей (43% от общего числа) среднего и малого звена. На долю этих предприятий приходится свыше половины (51%) всех поступлений от УСН.

В ведомстве также напомнили, что для остальных предпринимателей, работающих на УСН, сохраняются действующие льготные ставки: 5% для режима «доходы» и 14% для режима «доходы минус расходы». Также для тех, кто планирует открыть свое дело в 2026 году, продолжат действовать налоговые каникулы.